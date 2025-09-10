"Azersky-2" peyki gələn il təkrar fəaliyyətə başlayacaq
"Azersky-2" peyki 2026-cı ildə təkrar fəaliyyətə başlayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu "Azərkosmos"un Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) Mərkəzinin Tematik emal bölməsinin rəhbəri Murad Camalov Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransında - "Baku Water Week"də (Bakı Su Həftəsi) çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, Azərbaycan Qafqazda öz peykinə sahib olan yeganə ölkədir: "Bu peyklərdən 2-si - "Azerspace-1" və "Azerspace-2" telekommunikasiyalarından ibarətdir.
"Azersky-2" isə 2026-cı ildə təkrar fəaliyyətə başlayacaq. Yeni nəsil "Azersky-2" peyki daha keyfiyyətli və daha dəqiq məlumat təminatı ilə ölkəmizə Yerin məsafədən müşahidəsi xidmətlərinin inkişafında öz böyük dəstəyini göstərəcək".
Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Azərbaycanın kosmosdakı peyki "Azersky" ilə əlaqə kəsilmiş və peyk fəaliyyətini dayandırmışdı.
