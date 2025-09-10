https://news.day.az/azerinews/1779528.html Vəfat edən şəxsin sosial hesabına yığılmış vəsaitin bir hissəsi ailəsinə verilsin – Deputat Vəfat edən şəxsin həyat yoldaşı ərinin pensiyasına iddia etmək üçün 10 il gözləməlidir. Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü Əziz Ələkbərov komitənin bugünkü iclasında çıxışı zamanı deyib.
"Dünyasını dəyişmiş şəxsin sosial hesabına yığılmış vəsaitin heç olmasa müəyyən qədər hissəsi ailəyə verilsin", - deputat bu təkliflə çıxış edib.
