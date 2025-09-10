https://news.day.az/azerinews/1779531.html Özəl pensiya fondları haqqında qanun layihəsi hazırlanır Azərbaycanda özəl pensiya fondları haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev komitənin bugünkü iclasında çıxışı zamanı deyib.
