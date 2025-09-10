Aygün Kazımova tanınmış xanəndəni səhnədə pərt etdi - "Bu nə hörmətsizlikdir?" - VİDEO
Azərbaycanın Xalq artisti Aygün Kazımova ilə "Xalq ulduzu"nun qalibi Eldəniz Məmmədov arasında səhnədə maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Şəkil çəkdirmək üçün Aygün Kazımovanın yanına səhnəyə qalxan Eldəniz Məmmədovun bu hərəkətinə Xalq artisti mənfi reaksiya verib.
"Nə olub, cavan oğlan? Görürsünüz, mən danışıram. Siz kim oldunuz? Vətəndaşın burda nə işi var? Burda müğənni olur, vətəndaş isə orda. Yaxşı, müğənnisiniz, başa düşürəm, Eldəniz bəy. Amma bu nədir telefonla? Müğənni müğənniyə belə hörmət edər? Oxuduğu, danışdığı yerdə telefonla çıxıb belə hərəkət edər? Cavan oğlan, siz çıxış edəndə meydan oxuyarsınız. İndi isə bu meydan mənim meydanımdır".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре