https://news.day.az/azerinews/1779541.html Manaf Ağayevin arxiv VİDEOları gündəm oldu Müğənni Manaf Ağayevin arxiv görüntüləri sosial şəbəkələrdə yenidən gündəmə gəlib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan kadrlarda sənətçinin televiziya çəkilişlərində və klipindəki illər öncəki görüntüləri əks olunub. Videolarda onun bəyaz saçları diqqət çəkib.
Müğənni Manaf Ağayevin arxiv görüntüləri sosial şəbəkələrdə yenidən gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan kadrlarda sənətçinin televiziya çəkilişlərində və klipindəki illər öncəki görüntüləri əks olunub. Videolarda onun bəyaz saçları diqqət çəkib.
İzləyicilər isə indiki Manaf Ağayevlə müqayisə apararaq maraqlı rəylər yazıblar. Onların sözlərinə görə, müğənni hazırda daha cavan görünür və saçlarının qara olması da görünüşünü dəyişib.
Sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan bu kadrlar sənətçinin pərəstişkarları tərəfindən nostalji ilə qarşılanıb.
