https://news.day.az/azerinews/1779582.html Azərbaycan və ABŞ arasında strateji əlaqələr müzakirə edilib Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Kristofer Landau ilə görüşüb.
Azərbaycan və ABŞ arasında strateji əlaqələr müzakirə edilib
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Kristofer Landau ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüşdə iki ölkə arasında strateji əlaqələr, regional və qlobal məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре