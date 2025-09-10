https://news.day.az/azerinews/1779596.html "Neftçi" Ramil Şeydayevlə yollarını ayırdı "Neftçi" PFK və futbolçu Ramil Şeydayev arasındakı müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə paytaxt klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yayında transfer olunmuş Şeydayev "Neftçi"nin heyətində 31 rəsmi oyun keçirib, 4 qol vurub.
