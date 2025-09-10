Birləşmiş Ştatlar sülh prosesində Azərbaycan və Ermənistana kömək etmək öhdəliyinə sadiqdir - FOTO
Birləşmiş Ştatlar sülh prosesində Azərbaycan və Ermənistana kömək etmək öhdəliyinə sadiqdir.
Trend-in məlumata görə, bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Bakıda qəbul zamanı deyib.
"Bu gün biz tarixi bir dövrün şahidi oluruq. Avqustun 8-də ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan arasında baş tutan görüş münasibətlərdə yeni səhifə açdı", - müvəqqəti işlər vəkili deyib.
O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Bakı ilə İrəvan arasında sülhə nail olmaq üçün səylərini davam etdirəcək.
Onun sözlərinə görə, sülhə nail olmaq Cənubi Qafqazda iqtisadi əməkdaşlıq üçün bütün potensialı reallaşdırmağa imkan verəcək.
Karlonun sözlərinə görə, davamlı sülh daha geniş əməkdaşlıq çərçivəsində mümkündür.
ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Maykl Hackett öz növbəsində avqustun 8-də ABŞ-də keçirilən görüşün çox ruhlandırıcı olduğunu qeyd edib.
"Bu görüş göstərdi ki, dialoq vacibdir və real dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Ölkə liderləri ümumi anlaşma tapdıqca, insanlar bir-birindən öyrənə və bir-birini gücləndirə bilər", - o deyib.
Hackett əlavə edib ki, qarşıdakı dövrdə ortaq mədəniyyət layihələri həyata keçirməyə ümid edir.
Birgə işləməklə biz gənc nəsil üçün yeni imkanlar aça və ölkələr arasında əlaqələri dərinləşdirə bilərik", - deyə o bildirib.
İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə rəis müavini Entoni Din Trankina isə qısa müddətdən sonra Bakıya qayıtdığını vurğulayıb.
"Mən burada özümü evimdəki kimi hiss edirəm. Azərbaycanla bağlı çox gözəl xatirələrim var: Novruz bayramını Şəkidə necə qeyd etmişəm, Naxçıvanda Əlincə zirvəsinə qalxmışam, hər həftə sonu Bulvarda gəzmişəm".
Sonda Trankina avqustun 8-də keçirilən görüşün Azərbaycan və Ermənistan arasında uzunmüddətli sülh üçün imkanlar açdığını, eyni zamanda, ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafı üçün yeni imkanlar yaratdığını vurğulayıb.
