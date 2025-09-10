Masallıda yük avtomobili yanıb

Masallı rayonunun Köcəkli kəndində "Qazel" markalı yük avtomobilinin yanar hissələri və ətrafında 100 m² sahədə quru ot yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.