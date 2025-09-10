https://news.day.az/azerinews/1779621.html Masallıda yük avtomobili yanıb Masallı rayonunun Köcəkli kəndində "Qazel" markalı yük avtomobilinin yanar hissələri və ətrafında 100 m² sahədə quru ot yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
