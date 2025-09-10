https://news.day.az/azerinews/1779628.html Mirzoyan Azərbaycanla delimitasiya prosesindən danışdı Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası prosesində yeni xəbərlər mümkün ola bilər. Day.Az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə deyib. "Sülhün bərqərar olması uzunmüddətli bir prosesdir, bu isə diqqət, ehtiyatlılıq və ardıcıllıq tələb edir," - o, vurğulayıb.
