Tələbələrin DİQQƏTİNƏ - Bu ildən ilk dəfə olaraq.. "Yeni tədris ilindən ilk dəfə olaraq SABAH qruplarına 1-ci kursdan qəbul mümkün olacaq". Day.Az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair media üçün brifinqdə deyib. Nazir qeyd edib ki, ilk dəfə olaraq ADA, BANM, AİA, Aqrar və Xəzər universitetində SABAH qruplarının yaradılması nəzərdə tutulur.
