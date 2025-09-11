https://news.day.az/azerinews/1779718.html MİQ imtahanında 41-50 bal yığan müəllimlərin maaşı ilə bağlı TƏKLİF Sertifikasiya imtahanından keçən müəllimlərin maaşlarında düzgün proporsional artım nəzərdə tutulmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Sosisal qanunvericilik şöbəsinin müdiri Adil Vəliyev parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında "Ümumi təhsil haqqında" Qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Şöbə müdiri bildirib ki, Milli Məclisə bununla bağlı çoxsaylı müraciətlər edilir:
"Məsələn, 31 bal yığan müəllimlə 50 bal yığan müəllim eyni artımı - cəmi 10 faizi ala bilir. Təklif edirəm ki, 41-50 bal arası toplayan müəllimlərin maaş artımı 25-50 faiz olsun".
