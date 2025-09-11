Müəllimləri sinifin təmirinə kimsə məcbur edə bilməz

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair media brifinqində jurnalstərin suallarını cavablandırarkən deyib.

 

O bildirib ki, bu qanunsuzdur, ancaq könüllü təmir etmək istədikdə mümkün olar.