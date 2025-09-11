https://news.day.az/azerinews/1779744.html Müəllimləri sinifin təmirinə kimsə məcbur edə bilməz - Emin Əmrullayev Məktəblərdə valideynləri sinifin təmirinə kimsə məcbur edə bilməz. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair media brifinqində jurnalstərin suallarını cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, bu qanunsuzdur, ancaq könüllü təmir etmək istədikdə mümkün olar.
