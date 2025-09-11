https://news.day.az/azerinews/1779745.html Universitetlərdə təhsilhaqqı Nazirlər Kabineti tərəfindən tənzimlənir - Nazir Universitetlərdə təhsilhaqqı Nazirlər Kabineti tərəfindən tənzimlənir. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, gələcəkdə təhsil haqqının Nazirliyin təyin etməsi ilə bağlı hər hansı dəyişikliklərin olacağını indidən demək mümkün deyil.
