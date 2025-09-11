"SOCAR Green" pilot hibrid layihə həyata keçirməyi planlaşdırır
"SOCAR Green" pilot hibrid layihə həyata keçirməyi planlaşdırır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) törəməsi olan "SOCAR Green" şirkətinin direktoru Elmir Musayev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransının - "Baku Water Week"in (Bakı Su Həftəsi) ikinci günündə çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, bu istiqamətdə əhəmiyyətli enerji səmərəliliyinə gətirib çıxaracaq hərtərəfli bir iş həyata keçiriləcək: "Bu, enerji səmərəliliyi, tətbiq olunacaq səmərəli avadanlıq və yeni texnologiyalar sayəsində su səmərəliliyini də təmin edəcək.
Məsələn, su nasoslarına sadəcə dəyişən tezlikli idarəetmə qurğuları tətbiq etsək, bunlar suyun istifadəsini tələbata uyğun şəkildə tənzimləyəcək və artıq enerji istifadəsini azaldacaq və ya tamamilə aradan qaldıracaq. Bu həll eyni zamanda suya da qənaət edəcək, çünki artıq su məqsədsiz şəkildə istifadə olunmayacaq".
E. Musayev qeyd edib ki, bundan əlavə, dünən Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) ilə niyyət məktubu imzalanıb və bu da agentliyin dekarbonizasiya təşəbbüsünün bir hissəsidir: "Bildirildiyi kimi, biz pilot hibrid layihə həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Bu layihəyə quruda külək enerjisi, su üzərində üzən və ya sabit günəş panelləri və batareya enerji saxlama sistemi daxil olacaq. Burada agentlik elektrik enerjisinin alıcısı rolunda çıxış edəcək və bu, agentliyin və təşkilatımızın dekarbonizasiyasına birbaşa töhfə verəcək.
Artıq texniki baxış mərhələsinə başlamışıq və kifayət qədər nikbinik".
"Ümid edirik ki, bu, gələcəkdəki yolçuluğumuzun sadəcə başlanğıcı olacaq", - deyə E. Musayev fikrini yekunlaşdırıb.
