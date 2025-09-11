Sürücü təkəri partlayan TIR-ı aşmaqdan belə xilas etdi

Dağıstanda avtomobil daşıyan TIR-ın təkərinin partlama anı və ondan sonra baş verənlər kameraya düşüb.

Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Sürücü peşəkarlıq nümayiş etdirərək, TIR-ın aşmasına imkan verməyib. Nəticədə yük maşının üzərindəki avtomobillərə ciddi ziyan dəyməyib. 