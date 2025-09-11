https://news.day.az/azerinews/1779778.html Sürücü təkəri partlayan TIR-ı aşmaqdan belə xilas etdi - ANBAAN VİDEO Dağıstanda avtomobil daşıyan TIR-ın təkərinin partlama anı və ondan sonra baş verənlər kameraya düşüb. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Sürücü peşəkarlıq nümayiş etdirərək, TIR-ın aşmasına imkan verməyib. Nəticədə yük maşının üzərindəki avtomobillərə ciddi ziyan dəyməyib.
Sürücü təkəri partlayan TIR-ı aşmaqdan belə xilas etdi - ANBAAN VİDEO
Dağıstanda avtomobil daşıyan TIR-ın təkərinin partlama anı və ondan sonra baş verənlər kameraya düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Sürücü peşəkarlıq nümayiş etdirərək, TIR-ın aşmasına imkan verməyib. Nəticədə yük maşının üzərindəki avtomobillərə ciddi ziyan dəyməyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре