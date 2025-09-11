https://news.day.az/azerinews/1779814.html Nepalda nazirlər belə təxliyə edildilər - VİDEO Nepalda nazirlər helikopterlərdən endirilən kəndirlərlə təxliyə edildilər Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki,Nepalda hökumət rəsmiləri və siyasətçilər ailə üzvləri ilə birlikdə hərbi helikopterlərdən endirilmiş kəndirlərdən yapışaraq təxliyə ediliblər. Təxliyəni minlərlə etirazçı izləyib və qışqıraraq narazılığını ifadə edib.
