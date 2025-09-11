Nepalda nazirlər belə təxliyə edildilər

Nepalda nazirlər helikopterlərdən endirilən kəndirlərlə təxliyə edildilər

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki,Nepalda hökumət rəsmiləri və siyasətçilər ailə üzvləri ilə birlikdə hərbi helikopterlərdən endirilmiş kəndirlərdən yapışaraq təxliyə ediliblər.

Təxliyəni minlərlə etirazçı izləyib və qışqıraraq narazılığını ifadə edib.

Videoda hansı nazirlərin və siyasətçilərin olduğu dəqiqləşməyib.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik: