Azərbaycan beynəlxalq aləmdə sözünü qətiyyətlə dediyi bir dövrdə yaşayır – Cəbi Bəhramov - FOTO - VİDEO
"Bakı Network" platformasının sonuncu buraxılışı bir daha göstərdi ki, Azərbaycanın tarixi və milli kimliyi ilə bağlı fundamental məsələlər bu gün də gündəmin mərkəzindədir.
Verilişin qonağı - AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru və tanınmış alim Cəbi Bəhramov idi.
Müzakirələrdə Azərbaycanın yaxın tarixindəki mühüm məqamlara da toxunuldu. 44 günlük Vətən müharibəsi xalqın, dövlətin və ordunun birləşdiyi tarixi an kimi dəyərləndirildi. "Xalq özü qəhrəmana çevrildi. Bu, milli qəhrəmanlığın ən parlaq nümunəsidir", - deyə o bildirdi.
Verilişin sonunda alim qeyd etdi: Azərbaycan beynəlxalq aləmdə sözünü qətiyyətlə dediyi bir dövrdə yaşayır və bu gün milli ideologiyanın formalaşdırılması təkcə tarixi məsuliyyət deyil, həm də gələcəyin açarıdır.
