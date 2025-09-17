https://news.day.az/azerinews/1781065.html Bu avtomobilləri alanlara ŞAD XƏBƏR TƏKLİF- Güzəşt müddəti uzadılır? Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərinin ölkəyə idxalına tətbiq olunan güzəştlərin müddəti başa çatmaq üzrədir. Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Azər Badamov komitənin bugünkü iclasında çıxışı zamanı deyib.
Bu avtomobilləri alanlara ŞAD XƏBƏR TƏKLİF- Güzəşt müddəti uzadılır?
Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərinin ölkəyə idxalına tətbiq olunan güzəştlərin müddəti başa çatmaq üzrədir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Azər Badamov komitənin bugünkü iclasında çıxışı zamanı deyib.
"Müvafiq qurumlarla müzakirə edib məqsədəuyğun olarsa, həmin güzəştlərin müddətinin uzadılmasını təklif edirəm", - deyə millət vəkili vurğulayıb.
Deputat həmçinin, sadələşdirilmiş vergi limitlərin artırılması ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsini təklifini irəli sürüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре