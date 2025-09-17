https://news.day.az/azerinews/1781151.html Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarının qrafiki yenilənir Payız-qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarının qrafiki yenilənir. ADY-dən Day.Az-a verilən məlumata görə, oktyabrın 11-dən etibarən qatar Bakıdan Qəbələyə yalnız həftənin şənbə günü, Qəbələdən Bakıya isə yalnız həftənin bazar günü yola düşəcək.
