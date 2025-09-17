Lüks maşın almaq istəyənlər yarım milyon itirdi - Üç nəfər həbs olunub
Amerika Birləşmiş Ştatlarından avtomobil gətirib satanlar həbs ediliblər.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dilerlər yarım milyonluq dələduzluqda təqsirli biliniblər.
Şikayətlər əsasında 34 yaşlı Tapdıq Qarayev, 33 yaşlı Orxan Şükürov və 24 yaşlı Bəylər Əhmədzadə polis əməkdaşları tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. İlk iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Onlardan Bəylər hadisə vaxtı ADA Universitetinin tələbəsi olub. O, Orxanla elə avtomobil almaq məqsədilə tanış olub. Sonradan birlikdə işləməyə razılaşıblar.
İstintaq materiallarına əsasən, 2023-cü ildən Orxan Şükürov, Tapdıq Qarayev və Bəylər Əhmədzadə "Bidgroup.az" adlı instaqram səhifəsi vasitəsilə vətəndaşlara ABŞ-dən avtomobil gətirib satmağı təklif ediblər. Onlar özlərini "Lion Trans" şirkətinin dileri kimi təqdim edərək "Jeep Wrangler", "BMW F10", "BMW X7", "Range Rover" və "BMW G30" kimi lüks avtomobilləri 2-3 ay ərzində gətirəcəklərini bildiriblər.
Zərərçəkmiş qismində tanınmış Əflatun Həsənov, Elsevər Hüseynov və Kənan Sahibov sifarişlər üçün ümumilikdə yarım milyon manata yaxın pul ödəyib. Lakin avtomobillər gətirilməyib və alıcılar aldadılıb.
Zərərçəkmişlər isə dəymiş ziyanın hələ də ödənilmədiyini bildiriblər.
Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi yekunda ittihamı əsaslı hesab edib. Hakimlər belə qənaətə gəlib ki, təqsirləndirilən şəxslərin öz müdafiəsi üçün gətirdiyi dəlillər əsassızdır və özünü müdafiə xarakteri daşıyır.
Hökmə əsasən, Orxan Şükürov və Tapdıq Qarayev 7 il, Bəylər Əhmədzadə isə 6 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. Tələbəlik dövründə cinayət törədən Bəylər məhkəmə zalında həbs edilib.
