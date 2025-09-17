Narkomaniya xəstəliyi ilə əlaqədar yeni tibb müəssisəsi açılacaq

Narkomaniya xəstəliyi ilə əlaqədar tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin həyata keçiriləcəyi yeni tibb müəssisəsi fəaliyyətə başlayacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.

Tədbirlər Planına əsasən, icra müddəti 2025-2026-cı illəri əhatə edəcək.

Səhiyyə Nazirliyə əsas icracı, Daxili İşlər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi isə digər icraçı qurumlar kimi təyin edilib.