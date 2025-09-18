https://news.day.az/azerinews/1781292.html Tanınmış aktrisa xəstəxanaya yerləşdirildi - FOTO Tanınmış aktrisa, məşhur komediya ustası Cem Yılmazın keçmiş həyat yoldaşı Ahu Yağtu səhhətində yaranan ciddi problem səbəbilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, məlumata görə, aktrisa qəfil huşunu itirib və həkimlər tərəfindən aparılan müayinələrdən sonra ona beyin anevrizması diaqnozu qoyulub.
Tanınmış aktrisa xəstəxanaya yerləşdirildi - FOTO
Tanınmış aktrisa, məşhur komediya ustası Cem Yılmazın keçmiş həyat yoldaşı Ahu Yağtu səhhətində yaranan ciddi problem səbəbilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, məlumata görə, aktrisa qəfil huşunu itirib və həkimlər tərəfindən aparılan müayinələrdən sonra ona beyin anevrizması diaqnozu qoyulub.
Ahu Yağtunun idarəetmə agentliyi məsələ ilə bağlı açıqlama verib:
"Dünən huşunu itirən Ahu Yağtu dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və müalicəyə başlanılıb. Bütün analizlərdən sonra ona beyin anevrizması diaqnozu qoyuldu. Hazırda səhhəti yaxşıdır və müalicə davam etdirilir."
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре