Formula 1 yarışları 2030-cu ilədək Bakıda keçiriləcək Azərbaycan Qran Prisi 2030-cu ilədək yarış təqvimində olmaqda davam edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Formula 1 məlumat yayıb.
