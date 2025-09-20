Formula 1 yarışları 2030-cu ilədək Bakıda keçiriləcək

Azərbaycan Qran Prisi 2030-cu ilədək yarış təqvimində olmaqda davam edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Formula 1 məlumat yayıb.

Xəbər yenilənəcək