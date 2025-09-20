Naxçıvanda avtobus qəzasında xəsarət alanların SON VƏZİYYƏTİ
18:09
Naxçıvanda avtobus qəzaya düşüb.
Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Yardım Şöbəsinə 16 nəfər xəstə yerləşdirilib.
"Onların vəziyyətinin ağırlıq dərəcəsi hazırda müəyyənləşdirilir"- əlavə edilib.
17:50
Naxçıvanda avtobus qəzaya düşüb.
Trend-in məlumatına görə, hadisə Naxçıvan-Sədərək magistralının Kəngərli rayonu Xok kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
İlkin məlumata əsasən, avtobusun dərəyə aşması nəticəsində 15 sərnişin xəsarət alıb.
Hadisə yerinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Daxili İşlər (DİN) və Fövqəladə Hallar (FHN) nazirliklərinin əməkdaşları cəlb olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре