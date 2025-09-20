https://news.day.az/azerinews/1781901.html Almaniyada kansler Fridrix Mertsə narazılıq rekord həddə çatıb Almaniya sakinləri arasında kansler Fridrix Mertsin fəaliyyətindən narazılıq səviyyəsi rekord göstəriciyə yüksəlib. Day.Az-ın məlumatına görə, INSA sosioloji institutunun keçirdiyi sorğuda respondentlərin 62%-i kanslerin işini mənfi qiymətləndirib. Yalnız 26% alman Mertsin fəaliyyətindən razılıq ifadə edib.
