https://news.day.az/azerinews/1781909.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Ruanda Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkələrdəki səhifələrində Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə görüşünün görüntüləri paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ruanda Respublikasının Prezidenti ilə görüşüb".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Ruanda Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ruanda Respublikasının Prezidenti ilə görüşüb".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре