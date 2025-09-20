Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Ruanda Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ruanda Respublikasının Prezidenti ilə görüşüb".