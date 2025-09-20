https://news.day.az/azerinews/1781913.html Şəmistan Nəzirli Bülbülə qəbristanlığında dəfn olunacaq Polkovnik-leytenant, hərbi jurnalist Şəmistan Nəzirli ilə vida mərasimi sabah (21 sentyabr) saat 13:00-da evində keçiriləcəkdir. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Şəmistan Nəzirli Bülbülə qəbristanlığında dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, hərbi jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirli bu gün 83 yaşında vəfat edib.
