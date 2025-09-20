Şəmistan Nəzirli Bülbülə qəbristanlığında dəfn olunacaq

Polkovnik-leytenant, hərbi jurnalist Şəmistan Nəzirli ilə vida mərasimi sabah (21 sentyabr) saat 13:00-da evində keçiriləcəkdir.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Şəmistan Nəzirli Bülbülə qəbristanlığında dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, hərbi jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirli bu gün 83 yaşında vəfat edib.