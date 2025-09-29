Çoxları çörəyi orada saxlayır - yanlış edirik
+1 ilə +5 °C temperaturda çörəkdə nişastanın kristallaşması başlayır. Məhz buna görə, çörək hələ xaricən qurumamış kimi görünsə də, tez bir zamanda yumşaqlığını itirir və bayatlayır.
Lent.az xəbər verir ki, su çörəyin içində yenidən paylanır, nəticədə içi bərk və ovulan hala gəlir, dadı isə itib gedir. Beləcə, ətirli təzə çörək əvəzinə siz quru və sərt məhsul əldə edirsiniz.
Soyuducu çörəyin dostu deyil, onun əsas düşmənidir. Elmi araşdırmalar göstərir ki, soyuqda çörək otaq temperaturundan daha tez bayatlayır. Səbəb isə nəmin itməsi yox, nişastanın quruluşunda baş verən dəyişikliklərdir.
Hətta qalın qablaşdırma da kömək etməyəcək: paket içində də eyni proseslər baş verir. Daha da pisi, əgər çörək artıq xarab olmağa başlayıbsa, soyuducu sadəcə bu prosesi "dayandırır". Onu çıxardığınız kimi küf yenidən üzə çıxır.
Çörək üçün optimal mühit təxminən +20 °C, kağız paket və ya parça torbadır. Belə şəraitdə çörək həm ətrini saxlayır, həm də nə kiflənir, nə də teksturasını itirir.
Çörəyi daha uzun müddət saxlamaq lazımdır? Dondurmaq yeganə etibarlı üsuldur. -18 °C-dən aşağı temperaturda kristallaşma prosesi dayanır və məhsul təzə qalır. Yeganə şərt onu təbii yolla, otaq temperaturunda açmaqdır. Mikrodalğalı sobadan istifadə etmək olmaz.
Soyuducu tərəvəz və ya yüksək nəmli məhsullar üçün ideal ola bilər, amma çörək üçün zərərli mühitdir. Hətta doğranmış baton da orada tez dadını itirir: kənarları quruyur, ortası isə yapışqan hala gəlir.
Düzgün qablaşdırma və isti mühit təzəliyin sirridir. Unutmayın: çörəyin havaya ehtiyacı var, amma soyuğa yox.
