Yaşlanmaqdan qorxmayın - Gec yaşlanmağın sirləri açıqlandı
Yaşlanma insan həyatının qaçılmaz mərhələsi olsa da, onun sürəti əsasən həyat tərzindən asılıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, genetika müəyyən rol oynasa da, gündəlik vərdişlər və seçimlər gəncliyi uzun müddət qorumaqda daha təsirli hesab olunur.
Mütəxəssislər gec yaşlanmağın əsas yollarını belə sadalayır:
Sağlam qidalanma - Giləmeyvə, yaşıl çay, qoz-fındıq və tünd şokolad kimi antioksidant mənbələri hüceyrələri sərbəst radikallardan qoruyur. Balıq, avokado və zeytun yağı kimi "Omega-3" zəngin qidalar ürək-damar sistemini gücləndirir və dərini elastik saxlayır. Şəkərin azaldılması isə kollagenin qorunmasına, nəticədə dərinin gənc qalmasına yardım edir.
Su balansı - Gün ərzində kifayət qədər su içmək həm hüceyrələrin ömrünü uzadır, həm də dərinin nəmliyini təmin edir.
Fiziki aktivlik - İdman qan dövranını gücləndirir, əzələ və sümükləri möhkəmləndirir. Hətta hər gün 30 dəqiqəlik piyada gəzmək belə yaşlanmanı ləngidir.
Stressin azaldılması - Daimi gərginlik immun sistemini zəiflədir və dərinin daha tez qocalmasına səbəb olur. Meditasiya, yoga, nəfəs məşqləri və hobbilərlə məşğul olmaq stressin təsirini minimuma endirir.
Yuxunun keyfiyyəti - Orqanizm yuxu zamanı bərpa olunur. Gecə 7-8 saat yatmaq həm beyin, həm də bədənin yenilənməsi üçün vacibdir.
Günəşdən qorunmaq - Ultrabənövşəyi şüalar dəridə ləkə və qırışların yaranmasına gətirib çıxarır. Günəş kremindən istifadə etmək və günəşin ən güclü vaxtlarında açıq havada uzun müddət qalmamaq tövsiyə edilir.
Zərərli vərdişlərdən imtina - Siqaret, spirt və passiv həyat tərzi qocalmanı sürətləndirir. Əksinə, sağlam vərdişlər ömrü uzadır.
Müsbət münasibət və sosial əlaqələr - Sevinc, ünsiyyət və dostluq psixoloji sağlamlıqla yanaşı, fiziki sağlamlığa da müsbət təsir göstərir.
Nəticə etibarilə, gənc qalmağın açarı bahalı prosedurlarda deyil, gündəlik həyat tərzində gizlidir.
