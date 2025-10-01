https://news.day.az/azerinews/1784795.html Xankəndi məktəbinin direktoru işdən çıxarıldı Xankəndi şəhər Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Cəmilə Əhmədova tutduğu vəzifədən azad olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Modern.az-a direktorun özü məlumat verib. O bildirib ki, yaxın günlərdə başqa məktəbə təyinatını gözləyir: "65 yaşıma iki il var.
Xankəndi məktəbinin direktoru işdən çıxarıldı
Xankəndi şəhər Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Cəmilə Əhmədova tutduğu vəzifədən azad olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Modern.az-a direktorun özü məlumat verib.
O bildirib ki, yaxın günlərdə başqa məktəbə təyinatını gözləyir: "65 yaşıma iki il var. O müddətə qədər başqa məktəbdə bu vəzifəni icra edəcəyəm".
Qeyd edək ki, Xankəndi şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb ötən il istifadəyə verilib. Buna qədər məktəb Bakı şəhərində fəaliyyət göstərib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре