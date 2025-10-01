Xankəndi məktəbinin direktoru işdən çıxarıldı

Xankəndi şəhər Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Cəmilə Əhmədova tutduğu vəzifədən azad olunub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Modern.az-a direktorun özü məlumat verib.

O bildirib ki, yaxın günlərdə başqa məktəbə təyinatını gözləyir: "65 yaşıma iki il var. O müddətə qədər başqa məktəbdə bu vəzifəni icra edəcəyəm".

Qeyd edək ki, Xankəndi şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb ötən il istifadəyə verilib. Buna qədər məktəb Bakı şəhərində fəaliyyət göstərib.