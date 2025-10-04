Şəbnəm Tovuzlunun mühafizəçiləri gündəm oldu

Müğənni Şəbnəm Tovuzlu görüntüsü ilə diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məkanların birində səhnə alan ifaçının qorumaq üçün cangüdənlər ayrılıb.

Onların sənətçinin təhlükəsizliyini təmin etmə anları isə sosial şəbəkədə marağa səbəb olub.

Sözügedən videonu təqdim edirik: