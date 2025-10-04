https://news.day.az/azerinews/1785511.html Şəbnəm Tovuzlunun mühafizəçiləri gündəm oldu - VİDEO Müğənni Şəbnəm Tovuzlu görüntüsü ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məkanların birində səhnə alan ifaçının qorumaq üçün cangüdənlər ayrılıb. Onların sənətçinin təhlükəsizliyini təmin etmə anları isə sosial şəbəkədə marağa səbəb olub. Sözügedən videonu təqdim edirik:
Müğənni Şəbnəm Tovuzlu görüntüsü ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məkanların birində səhnə alan ifaçının qorumaq üçün cangüdənlər ayrılıb.
Onların sənətçinin təhlükəsizliyini təmin etmə anları isə sosial şəbəkədə marağa səbəb olub.
Sözügedən videonu təqdim edirik:
