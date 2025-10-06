UEFA bu mövsüm yerli oyunların xaricdə keçirilməsinə məcburən razılıq verib
UEFA, bu mövsüm Serie A və La Liga liqalarının hər birinə bir oyunu xaricdə keçirməyə icazə verib.
Day.Az xəbər verir ki, nəticədə Barselona - Villarreal oyunu dekabrda Mayamidə, Milan - Komo qarşılaşması isə fevralda Avstraliyanın Perth şəhərində keçiriləcək.
UEFA bildirib ki, bu qərar istisna hal kimi qəbul olunur və gələcək üçün presedent yaratmamalıdır.
Ali futbol qurumunun prezidenti Aleksander Çeferin deyib ki, liqa oyunları doğma torpaqda keçirilməlidir. Əks halda, sədaqətli azarkeşlər kənarda qalır və yarışların ədalətinə xələl gələ bilər.
Həmçinin qeyd olunub ki, gələcəkdə milli assosiasiyalar belə müraciətlər etməzdən öncə qurumla məsləhətləşməlidirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре