Sabah bu ərazidə qaz olmayacaq

Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən Day.Az-a verilən məlumata görə, Balans qovşaqlarının mövcud xəttə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Sumqayıt şəhəri, Novxanı şossesi ərazisində yerləşən 800 abonentin qaz təchizatı işlər başa çatanadək dayandırılacaq.
Qurumdan bildirilib ki, görüləcək tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.
