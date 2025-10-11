https://news.day.az/azerinews/1787459.html Livan İranın 60 milyon dollarlıq yardımından imtina edib Tehran Beyruta 60 milyon dollar həcmində yardım təklif edib, lakin Livan hökuməti bu yardımı qəbul etməyib. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İranın Livandakı səfiri Mücahid Aməni deyib. Səfirin sözlərinə görə, Livan rəsmiləri bu qərarı beynəlxalq sanksiyalara məruz qalmaq qorxusu ilə izah ediblər.
