https://news.day.az/azerinews/1787908.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Yaxın Şərq Sülh Sammitindən paylaşım edilib - FOTO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Misirdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Sammitindən paylaşım edilib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitinin iştirakçıları ilə".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Yaxın Şərq Sülh Sammitindən paylaşım edilib - FOTO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Misirdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Sammitindən paylaşım edilib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitinin iştirakçıları ilə".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре