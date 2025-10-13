Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Yaxın Şərq Sülh Sammitindən paylaşım edilib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Misirdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Sammitindən paylaşım edilib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitinin iştirakçıları ilə".