Prezident İlham Əliyev Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisini vəzifəsindən azad edib

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi general-mayor İlqar Rza oğlu Abbasov vəzifəsindən azad edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.