https://news.day.az/azerinews/1790622.html Prezident İlham Əliyev Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisini vəzifəsindən azad edib Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi general-mayor İlqar Rza oğlu Abbasov vəzifəsindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
