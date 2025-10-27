Əxlaq polisi ləğv olundu, qadınlar küçədə belə əyləndilər - İrandan yeni görüntülər - VİDEO
İranda qadınlara qarşı məhdudlaşdırıcı təcrübələri ilə tez-tez xəbərlərdə yer alan fərqli bir mənzərə ortaya çıxıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, İran prezidenti Pezeşkianın "Əxlaq polisi artıq qadınlara təzyiq göstərməyəcək" bəyanatından sonra ölkədə sosial həyat canlanmağa başlayıb.
Sosial mediada yayılan son görüntülərdə həvəskar musiqiçilərin küçə çıxışının tez bir zamanda kiçik bir festivala çevrildiyi göstərilir. İranda uzun müddət məhdudiyyətlərlə boğulmuş mədəni enerji yenidən üzə çıxıb.
Videoda eşidilən bir vətəndaşın səsi ölkədəki atmosferdəki dəyişikliyi xülasə edib:
"Uzun müddətdir ki, bu qədər sərbəst və böyük sayda bir araya gələ bilmirik".
Qeyd edək ki, Pezeşkian 2024-cü ilin iyul ayında keçirilən prezident seçkilərində qalib gəlib və islahat prosesini başladıb.
