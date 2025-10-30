Prezident İlham Əliyev Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib

Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad olunub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, İslam Vahid oğlu Rzayev Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.