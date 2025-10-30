https://news.day.az/azerinews/1791947.html Prezident İlham Əliyev Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - SƏRƏNCAM Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad olunub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, İslam Vahid oğlu Rzayev Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.
