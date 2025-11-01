İran-İraq sərhədində güclü zəlzələ olub

Bu gün İranda yerli vaxtla saat 14:55-də İran-İraq sərhədində, İranın qərbində yerləşən Kirmanşah vilayətində 4,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata görə, zəlzələnin episentri İranın Qəsr-e Şirin rayonunun 22 kilometrliyi və İraqın Xanaqin rayonunun 10 kilometrliyində yerləşib və 10 km dərinlikdə qeydə alınıb.

Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.