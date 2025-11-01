https://news.day.az/azerinews/1792468.html İran-İraq sərhədində güclü zəlzələ olub Bu gün İranda yerli vaxtla saat 14:55-də İran-İraq sərhədində, İranın qərbində yerləşən Kirmanşah vilayətində 4,7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Trend-in məlumatına görə, Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.
İran-İraq sərhədində güclü zəlzələ olub
Bu gün İranda yerli vaxtla saat 14:55-də İran-İraq sərhədində, İranın qərbində yerləşən Kirmanşah vilayətində 4,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Trend-in məlumatına görə, Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri İranın Qəsr-e Şirin rayonunun 22 kilometrliyi və İraqın Xanaqin rayonunun 10 kilometrliyində yerləşib və 10 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре