Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabındakı paylaşımda qeyd olunub. "5 il əvvəl Qarabağda böyük zəfər qazanan Azərbaycan türkü qardaşlarımızın 8 noyabr - Zəfər Gününü təbrik edir, qardaşlarımızı ürəkdən salamlayırıq. Türkiyə və Azərbaycan daim "Bir millət, iki dövlət" olaraq birlikdə olmağa davam edəcək", - paylaşımda qeyd edilib.
