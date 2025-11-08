https://news.day.az/azerinews/1794070.html Qarabağın azad edilməsi, təkcə Azərbaycan üçün deyil, türk dünyası üçün də böyük qürur mənbəyidir - Ərdoğan - VİDEO Bu böyük Zəfərin memarı və lideri olan İlham Əliyev qardaşımı səmimi-qəlbdən təbrik edir, uğurlarının daimi olmasını diləyirəm. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda çıxışı zamanı söyləyib.
Qarabağın azad edilməsi, təkcə Azərbaycan üçün deyil, türk dünyası üçün də böyük qürur mənbəyidir - Ərdoğan - VİDEO
Bu böyük Zəfərin memarı və lideri olan İlham Əliyev qardaşımı səmimi-qəlbdən təbrik edir, uğurlarının daimi olmasını diləyirəm.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda çıxışı zamanı söyləyib.
"Qarabağın azad edilməsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, türk dünyası üçün də böyük bir qürur mənbəyidir", - deyə o əlavə edib.
