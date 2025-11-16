https://news.day.az/azerinews/1795828.html İran ABŞ ilə danışıqlar üçün şərtlərini açıqlayıb İran yalnız Vaşinqtonun yanaşmasını dəyişəcəyi təqdirdə ABŞ ilə danışıqlara hazır olacaq. Trend-in məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə İran Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə bildirib. Onun sözlərinə görə, İran hər kəsə uyğun güzəştli həll yolunda maraqlıdır.
Tehran sanksiyaların aradan qaldırılması müqabilində nüvə proqramını mümkün qədər şəffaf etməyə hazırdır və bu halda hər kəs bundan faydalanacaq.
