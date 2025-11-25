https://news.day.az/azerinews/1797662.html İranda sərgidə nümayiş etdirilən robotlar insan imiş - VİDEO İranın Kiş şəhərində keçirilən "Kiş İnox" sərgisindən paylaşılan görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az "Azad İran" teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, həmin kadrlarda humanoid robotları xatırladan fiqurların hərəkət etməsi izləyiciləri çaşdırsa da, araşdırmalar göstərib ki, görüntülərdəki robotlar heç də süni intellekt məhsulu deyil.
Belə ki, həmin fiqurlar xüsusi makiyaj və mexaniki yeriş texnikaları ilə robotları təqlid edən real insanlardır.
Videonu diqqətlə analiz edərkən üzdəki sızanaqların, dəri teksturası və jestlərdəki detalların insana aid olmasını görmək mümkündür.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
