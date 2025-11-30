https://news.day.az/azerinews/1798865.html Türkiyədə 4 bal gücündə zəlzələ olub Türkiyənin Kütahya əyalətində 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Hallar və Fəlakətlərin İdarə Edilməsi İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb. Məlumatlara görə, Gediz bölgəsində yerli vaxtla saat 11:36-da yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 10,3 km dərinlikdə yerləşib.
