Prezident İlham Əliyev "Dövlət xidmətləri haqqında" Qanunu imzalayıb

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sənədə əsasən qanun dövlət xidmətləri sahəsində fəaliyyətin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, həmçinin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində münasibətləri tənzimləyir.