https://news.day.az/azerinews/1799610.html Prezident İlham Əliyev "Dövlət xidmətləri haqqında" Qanunu imzalayıb Prezident İlham Əliyev Dövlət xidmətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sənədə əsasən qanun dövlət xidmətləri sahəsində fəaliyyətin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, həmçinin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində münasibətləri tənzimləyir.
Prezident İlham Əliyev "Dövlət xidmətləri haqqında" Qanunu imzalayıb
Prezident İlham Əliyev Dövlət xidmətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sənədə əsasən qanun dövlət xidmətləri sahəsində fəaliyyətin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, həmçinin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində münasibətləri tənzimləyir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре