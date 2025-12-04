AİB Orta Dəhliz boyunca CAREC-2-nin transformasiyası barədə danışıb
Asiya İnkişaf Bankı (AİB) Orta Dəhlizin tamdəyərli iqtisadi marşruta çevrilməsi istiqamətində işlərin aktivləşməsi fonunda Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda nəqliyyat, ticarət və enerji sahələrində əməkdaşlığa dəstəyini gücləndirir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə AİB-in Mərkəzi və Qərbi Asiya departamentinin baş direktoru Leya Qutyerres bildirib.
Onun sözlərinə görə, AİB-in əsas cari təşəbbüslərindən biri Orta Dəhlizlə uzlaşan CAREC-2 dəhlizinin inteqrasiya olunmuş iqtisadi dəhlizə çevrilməsidir.
AİB nümayəndəsi qeyd edib ki, həyata keçirilən tədbirlər bir sıra ölkələrdə tənzimləmə sahəsində aparılan islahatlarla yanaşı, infrastruktur və logistika üzrə investisiyaların birləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu səylərin məqsədi tranzit-Xəzər əlaqəliliyinin artırılması və region iqtisadiyyatları ilə onların xarici tərəfdaşları üçün çıxış imkanlarının genişləndirilməsidir.
"Hazırda AİB CAREC-2 dəhlizinin inkişafı üzrə xüsusi yanaşma hazırlayır ki, bu da hökumətlərlə və inkişaf tərəfdaşları ilə əlaqələndirməni gücləndirməyə xidmət edəcək. Strategiya modernləşdirilmiş sərhəd-keçid məntəqələri, ticarətin rəqəmsallaşdırılması və logistika mərkəzlərinin inkişafı kimi az xərcli və yüksək effektiv tədbirlərə üstünlük verəcək. Eyni zamanda uzunmüddətli nəqliyyat yeniləmələri üçün baza yaradılacaq", - deyə L. Qutyerres bildirib.
O həmçinin əlavə edib ki, AİB regiondakı təşəbbüslərin uzlaşdırılmasına yönəlmiş Avropa Komissiyasının Transxəzər Nəqliyyat Dəhlizi üzrə Koordinasiya Platformasında iştirak edir.
Energetika mövzusuna toxunan AİB nümayəndəsi, qurumun Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı ilə əməkdaşlığının genişləndiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, hər iki institut Orta Asiyadan Azərbaycana və buradan da Qərbə ötürülməsi nəzərdə tutulan elektrik enerjisinin Xəzərin dibi ilə çəkilməsi planlaşdırılan kabel vasitəsilə çatdırılmasını nəzərdə tutan "Yaşıl enerji dəhlizi" layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanmasına dəstək göstərir.
O vurğulayıb ki, bu təşəbbüs ekoloji cəhətdən təmiz enerji ticarətinə artan marağı və regionun əlaqəliliyi ilə uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük potensialı əks etdirir.
