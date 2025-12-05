Qərbi Azərbaycan İcması tərəfindən III Beynalxalq Konfrans öz işinə başlayıb
Qərbi Azərbaycan İcması tərəfindən "Mədəni və Qayıdış Hüququ Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası - ədalətə, barışığa va sülhə aparan yol kimi" mövzusunda III Beynalxalq Konfrans keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu konfrans mədəni irsin qorunması və dirçəldilməsini ləyaqətli qayıdışın təminatı, həmçinin ədalət, barış və sülhə aparan yol kimi müzakirə etməyi hədəfləyir.
Konfransın məqsədi qayıdış hüququnu mədəni irsin qorunması va bərpası üçün əsas çərçivə kimi təsdiqləmək, Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin mövcud vəziyyətini qiymətləndirmək, irsin qorunması və dirçəldilməsi üçün hüquqi, diplomatik və texniki alətləri müəyyənləşdirmək, həmçinin
mədəni irsin bərpasını ədalət, barışığa va dinc birgəyaşayışa aparan vasitə kimi təşviq
etməkdir.
Konfransda "Qayıdış hüququ və mədəni irs: "Hüquqi və mənəvi əsaslar", "Maddi irs: Qayıdışın fiziki təməllərinin qorunması", "Qeyri-maddi irs: Qayıdışın canlı əsaslarının dirçəldilməsi", "Beynəlxalq əməkdaşlıq: Qlobal dəstəyin səfərbər olunması" panellərində 60-dan çox ölkədən gələn 100-dən artıq xarici qonaq və yerli iştirakçılar müzakirələr aparacaq.
