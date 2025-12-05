https://news.day.az/azerinews/1800013.html Yanğında ölənlərdən biri köməyə gələn qonşu imiş Lökbatan qəsəbəsinin "Qobu Park-1" yaşayış massivində baş verən yanğında həlak olanlarlardan ikisi uşaqdır. Day.Az xəbər verir ki, "Qafqazinfo"nun hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi ilkin məlumata görə, partlayışa mənzildəki kombinin partlaması səbəb olub. Hadisə nəticəsində eyni evdə yaşayan iki məktəbli və onların anası ölüb.
Təxminən 65-70 yaşlarında olan bir kişi isə qonşu evdən kömək etmək üçün içəri daxil olarkən tüstüdən boğularaq həyatını itirib. Onun arxasınca gələn həyat yoldaşının isə tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya çatdırıldığı bildirilir.
