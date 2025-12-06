https://news.day.az/azerinews/1800345.html Bakıda 40-45 manata satılan mallar Çində 1 dollardır - ARAŞDIRMA Ölkəmizdə "böyük endirim" adı ilə satılan tekstil məhsulları əslində Çində ucuz qiymətə satılır. Milli.Az xəbər verir ki, mağazalarda "endirim" etiketi ilə satılan bəzi tekstil məhsulları əslində baha məhsullar deyil. Apardığımız araşdırmalara görə, həmin malların əksəriyyəti Çindən 0.50-1 dollar aralığında alınaraq ölkəyə gətirilir.
